Fiorentina-Milan (sabato 4 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Italiano perde Terzic per infortunio. Milenkovic, Mandragora e Saponara (ex di turno così come Bonavenura) partono in vantaggio nei ballottaggi con Martinez Quarta, Barak e Ikoné.

Dall'altra parte, senza gli squalificati Krunic e Leao, Pioli recupera Calabria e Bennacer e rilancia De Ketelaere e Rebic alle spalle di Giroud.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.