Fiorentina-Milan (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno, dopo Bologna-Udinese e Spal-Juventus. Iachini preferisce ancora Vlahovic all'ex rossonero Cutrone come partner di Chiesa in attacco. Dall'altra parte Pioli (ex a sua volta) conferma l'altro ex di turno Rebic in appoggio a Ibrahimovic. Al centro della difesa Gabbia affianca capitan Romagnoli. Arbitra Calvarese.



FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.