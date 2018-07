La Fiorentina sta intensificando i contatti per Nicola Sansone del Villarreal. La pista si è concretizzata con il passare dei giorni e delle ore e ha avuto riscontri positivi da tutte le parti in causa. Tuttavia la società spagnola è pronta a liberare il giocatore nel caso in cui riuscissero a riprendere Carlos Bacca dal Milan. Lo riporta La Nazione.