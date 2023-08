Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza prima di Fiorentina-Rapid Vienna: "Secondo me prendere pochi tiri in porta è un bene, limitarli a zero è impossibile ma è bene prenderne pochi. Mi auguro di continuare così e migliorare ancora. Noi più esperti aiuteremo i giovani, sappiamo quanta gioia può dare questa competizione. Ci metteremo cuore e pazienza, dobbiamo giocare con la testa".



VERA FIORENTINA - "Il processo richiede tempo, abbiamo cambiato e i nuovi devono cominciare a fare quello che facciamo noi da due anni. Stiamo lavorando, loro mi sembra che stiano recependo molto bene".



OBIETTIVI - "Entrare in Conference prima di tutto, poi cercare di fare ancora meglio rispetto all'anno scorso. Non sarà facile, ma siamo pronti a lavorare. Questa è una delle squadre migliori in cui ho giocato, sono stati presi giocatori forti. Sta a noi dimostrarlo sul campo".



AMBIZIONI - Ne ho tanta, sono disposto a dare tutto me stesso per tirar fuori le mie migliori qualità".



MINA - Con il suo fisico ci può aiutare tanto, ha esperienza, ma starà al mister decidere poi chi giocherà".



KAYODE - "E' giovane ma ha una grande mentalità, affronta le cose nella maniera giusta, ci sta dando tanto. Sta solo a lui capire dove vuole arrivare ma se continua così può arrivare lontano".