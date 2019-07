Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport della nuova stagione a Firenze: ''Per questa stagione vogliamo migliorare quella prima, purtroppo finita in un modo che non volevamo. Prima di dire che vogliamo l'Europa dobbiamo avere obiettivi chiari, poi vediamo. Oggi è stata una giornata splendida qui a New York, ci sentiamo come in famiglia. Qui a Firenze sto bene, sono contento ed ho un ottimo rapporto con tutti: società, allenatore e giocatori. Parleremo con il club quando torneremo da qui. Vogliamo fare una grande stagione, stiamo lavorando duro per prepararci bene''.