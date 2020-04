Dragowski sarà il portiere titolare della Fiorentina anche nella prossima stagione. Elemento di una batteria di calciatori nati dal ’97 in poi sempre più nutrita e decisiva per il futuro. La carica dei giovani viola parte da Castrovilli (’97), stella assoluta del centrocampo considerato incedibile, a Vlahovic (2000), centravanti dalle potenzialità illimitate. Stava prolungando (ed adeguando) il contratto con la Fiorentina prima del dramma coronavirus. Appena possibile lo farà. Poi ci sono gli arrivi di gennaio come Cutrone (’98), Kouame (’97) e Igor (’98). Ansiosi di dare il proprio contributo alla causa. Senza dimenticare Lirola (’97) "acquistone" estivo che ha sofferto l’inserimento prima di tornare padrone della fascia con Iachini. Grandi speranze anche in Sottil (’99) per il quale però il percorso potrebbe essere più lungo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a questi la proprietà spera di aggiungere ovviamente Chiesa (’97). I segnali sul fronte rinnovo (scadenza 2022) restano buoni ma la situazione non è definita. Ed anche Milenkovic (’97): il difensore serbo o rinnova o parte.