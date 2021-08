Via vai in difesa alla Fiorentina. Il club viola sta definendo la cessione di Milenkovic al West Ham per 15 milioni di euro e il ritorno di Nastasic dallo Schalke.



Pezzella piace al Torino, che vuole pure il centrocampista Amrabat, cercato anche dal Napoli. Le piste alternative per i granata portano a Maggiore (Spezia) al centro, Walukiewicz (Cagliari) o Boyata (Hertha Berlino) dietro.