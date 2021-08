La Nazione (Firenze) parla addirittura di possibilità di rinnovo con la Fiorentina di Nikola Milenkovic, colpito positivamente dal lavoro di Italiano. Il serbo resta sul mercato, ma si registrano movimenti per il suo compagno di reparto, il capitano Pezzella, che ha voglia di tornare in Spagna ed è tentato dal Betis Siviglia. In ogni caso, Nastasic è pronto ad arrivare dallo Schalke 04 per sostituire chiunque dei due se ne andrà.