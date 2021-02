Nikola Milenkovic piace in Premier League e oramai non è un mistero. Ma sulle sue tracce non ci sarebbe solo il Manchester United : come riporta il Mirror in Inghilterra anche il Liverpool avrebbe parlato con l'agente del giocatore per valutare un possibile trasferimento alla corte di Klopp. La Fiorentina continua comunque a sperare di trovare un accordo per il rinnovo di contratto.