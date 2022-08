Che il mese di agosto fosse decisivo per il futuro di Nikola Milenkovic lo sapevamo da tempo: con le big di Serie A su di lui, e la promessa fatta dalla Fiorentina la scorsa estate, adesso il serbo può davvero lasciare Firenze. Allo stesso tempo però, vista la volontà di trattenerlo di Vincenzo Italiano, per ogni giorno che passa aumentano le possibilità di vedere il serbo con la maglia viola anche nella prossima stagione.



NOVITÁ IN ARRIVO? - Questo pomeriggio però è successo qualcosa che ha lasciato molti dubbi ai tifosi viola. Quest’oggi Milenkovic ha infatti scelto di disattivare il proprio profilo Instagram, decidendo per il momento quindi di scomparire dai social. Dietro quello che sembra una semplice ricerca di tranquillità, ma che ai gigliati lascia qualche sospetto, è il clamoroso precedente. Un comportamento del genere infatti fu tenuto lo scorso Gennaio anche da Dusan Vlahovic, nei giorni immediatamente precedenti al suo clamoroso passaggio alla Juventus.