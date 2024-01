Fiorentina, Milenkovic: 'Difesa a 3 o 4, è lo stesso. Noi favoriti? Ma se il Napoli ha vinto lo scudetto'

Nikola Milenkovic ha parlato alla vigilia della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole: "Essere qua è una continuità del lavoro fatto lo scorso anno. Vogliamo il trofeo che ci è mancato la passata stagione. Tutti dovranno dare qualcosa di più, siamo motivati e ambiziosi, abbiamo tanta fame Cambio modulo? Siamo tutti difensori esperti, cambia poco giocare a 3 o a 4. Siamo disposti a interpretare cosa legge in corso d'opera il mister. Il trofeo è ancora lontano, sarà una gara tosta e noi daremo il massimo. Immagino cosa sia per Firenze vincere un trofeo. Le finali perse ci hanno fatte male, non siamo riusciti a regalare una gioia a tutta Firenze, ma pensiamo al futuro. Siamo pronti e preparati"



FIORENTINA FAVORITA - Non credo. Abbiamo massimo rispetto per il Napoli, ma crediamo in noi stessi. Sono lo stesso gruppo che hanno vinto lo scudetto. Giocando bene ha più possibilità di vincere, con il nostro gioco propositivo di palleggio. Ma anche quando non sei in giornata non è che devi perdere. E adesso siamo più maturi nel leggere le partite"



L'ARABIA - Mitrovic mi ha parlato bene dell'Arabia. Mi auguro che possiamo rappresentare l'Italia al massimo, e di avere tanti tifosi. Ranieri? Sta facendo una crescita super, si è guadagnato tutto, molto umile. Ultimamente sta anche segnando parecchio