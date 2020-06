La Fiorentina sta pensando a qualche cambiamento in vista della sfida contro la Lazio, anche per fare fronte alle assenze di Caceres e Chiesa, che non ci saranno causa squalifica. Come riporta La Nazione, Iachini si affiderà ad un 3-5-2 più coperto, con Milenkovic ed Igor che ritornano in difesa insieme a Pezzella. Sulle corsie spazio a Dalbert e Lirola, mentre nel mezzo rimane incertezza, tranne per Castrovilli, anche se Pulgar e Duncan dovrebbero ritrovare il loro posto. Coppia d'attacco Ribery e Vlahovic.