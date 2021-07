La Nazione (Firenze) fa il punto sui giocatori in uscita dalla Fiorentina: in realtà non siamo poi così vicini all'uscita effettiva. Il Marsiglia vuole chiudere in tempi brevi, altrimenti mollerà la presa su Lirola (l'Atalanta è pronta ad inserirsi); il Tottenham invece ha già fatto un'offerta per Milenkovic, ma i viola la considerano troppo bassa Gli Spurs ci riproveranno tra il 20 e il 25 luglio, ma se ancora una volta dovessero avanzare una proposta non soddisfacente, allora si aprirebbero per il serbo prospettive di rinnovo.