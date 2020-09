Come riporta Tuttosport, quello del Milan al momento è un mercato un po' bloccato, concentrato soprattutto sulle uscite. Anche se il reparto difensivo resta in emergenza, visti i problemi fisici di Musacchio e Romagnoli. Per questo i rossoneri hanno messo gli occhi sui centrali della Fiorentina: German Pezzella e Nikola Milenkovic su tutti. Ma in entrambi i casi le richieste sono alte da parte della dirigenza viola. Il Milan aspetta l'accesso definitivo all'Europa League per valutare se investire altri soldi o no. Al momento il Diavolo non ha i soldi per loro.