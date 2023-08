Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in un'intervista a Tuttosport. Queste le sue parole: "Italiano? Quando un allenatore lavora bene e fa risultati importanti finisce sempre al centro di tante voci, è così anche per i giocatori forti. Ma non ho mai avuto paura che se ne andasse perché ha un contratto e perché come tutti noi ha tanta fame."



LA SCELTA DI FIRENZE - Mai avuto rimpianti. Club, città, squadra, tifosi sono la mia seconda casa, sono cresciuto con questa maglia e lavoro ogni giorno per essere sempre più forte, con fame e ambizione. Vlahovic e Milinkovic-Savic? Non so cosa farà Dusan, l'ho sentito per sapere come stava per alcuni piccoli problemi e mi ha detto che era a posto. Di altre cose non abbiamo parlato. Non so cosa farà, spetta a lui decidere, io so che può entrare fra i top 5 in Europa. Quanto a Sergej è un giocatore fortissimo e poteva scegliere di andare ovunque. Ha scelto l'Arabia, ognuno è libero e io non giudico