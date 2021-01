Il difensore dellaè intervenuto a Radio Bruno Toscana e ha affrontato diversi argomenti, a partire dal compagno di squadra Vlahovic: "Ora sta prendendo confidenza con il gol e credo possa fare anche meglio. Spero possa continuare, visto che abbiamo giocato tanti anni insieme e lo conosco bene".- "Per noi è un leader assoluto, è un giocatore molto importante dentro e fuori dal campo, può risolvere le partite da un momento all'altro".- "Come siamo ripartiti dopo Napoli? E' stata una gara strana, c'è stato molto nervosismo tra di noi dopo quella partita. Abbiamo avut occasioni per pareggiare, ma non ci siamo riusciti nel primo tempo. Mi è dispiaciuto, per i tifosi e per la società".- "Sono curioso di conoscerli meglio, per ora si sono solo presentati. Spero ci possano dare una mano".- "Io cerco ogni giorno di lavorare, le statistiche lasciano il tempo che trovano perché si può sempre migliorare".- "Lucas si sta inserendo bene, così come Igor. Sono ragazzi molto seri, in futuro faranno ottime cose".- "Il contratto in scadenza nel 2022? Penso solo alla partita, ora dobbiamo allontanarci il più possibile dalle zone brutte della classifica. Il resto lo vedremo a fine stagione, non è giusto parlare di questo. Dobbiamo solo pensare al Torino. Io a Firenze mi trovo bene, sono sempre stato accolto molto bene, ma di questo parleremo a fine stagione".- "Sarebbe molto importante fare punti venerdì, sarà una partita difficile perché loro hanno cambiato allenatore. Dovremo fare grande attenzione e dare il 100% per fare punti".- "E' una punta molto pericolosa, non gli si possono lasciare 1-2 metri perché alla minima occasione può fare gol".- "La sorpresa del girone d'andata? Mi ha colpito l'Atalanta, nonostante i tanti cambi in rosa è sempre un avversario difficile da affrontare".