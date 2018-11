Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, finito nel mirino della Juventus, parla al Corriere dello Sport: “Le sirene di mercato non mi distraggono, non è una cosa che mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto lungo. Partita contro la Juventus? Mi concentrerò su questa partita dopo la gara di Bologna. Adesso per me, come per tutti noi, conta solo questa gara, il resto viene dopo. E c’è da tornare a sorridere, tutti insieme, noi e Firenze”.