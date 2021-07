Il Corriere dello Sport-Stadio conferma: Milenkovic vuole andar via da Firenze. Il serbo ha ancora una volta rifiutato le offerte di rinnovo della società viola, in attesa che un club più blasonato si faccia avanti per lui. La Fiorentina vuole ricavare una cifra consistente dalla sua cessione, in modo tale da non perderlo a zero dal prossimo febbraio. Nel caso in cui non ci fossero novità, Milenkovic firmerà il tormentato rinnovo di contratto.