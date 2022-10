Questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri in una sfida che ha il forte sapore europeo: tra i biancocelesti ovviamente ci sarà anche il pluricapocannoniere della nostra Serie A Ciro Immobile. L’edizione odierna de Il Tirreno vuole sottolineare l’importanza che l’attaccante ricopre l’attaccante all’interno della rosa biancoceleste, ribadendo come alla sua età sia già arrivato a quota 187 gol in campionato.



L’arduo compito di fermarlo questa sera toccherà al rientrante Nikola Milenkovic: a quasi un mese dalla sua ultima da titolare, la sfida casalinga contro la Juventus, il centrali difensivo serbo è pronto a tornare dal primo minuto. Il numero 4 ha infatti fatto le prove generali ad Edimburgo, dopo la panchina di Bergamo per evitare ricadute deleterie post infortunio, con 45 minuti senza scossoni visto che la partita era già ben indirizzata.



Quella di stasera poi potrebbe essere la sua 180esmina presenza con la maglia della Fiorentina, numeri da veterano se si realizza il fatto che ha ancora soltanto 25 anni. Il difensore rientra definitivamente dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori per 6 partite, sperando che la sua presenza dal primo minuto possa cambiare il trend della squadra: nelle 6 sfide in cui il centrale è rimasto escluso la Fiorentina ha raccolto soltanto 4 punti.