La questione più delicata tra i contratti in scadenza in casa Fiorentina rimane quella relativa a Milenkovic. La Nazione (Firenze) scrive come salvo sorprese e maxi-offerte in arrivo a breve, il serbo tornerà a indossare la maglia viola anche per il prossimo campionato, l’ultimo con il contratto in corso con il club viola. Poi, in mancanza di rinnovo, si libererà a zero e potrà accordarsi con chiunque a partire da febbraio.