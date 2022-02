Nikola Milenkovic è l'uomo copertina della serata della Fiorentina. Il difensore viola entra e segna il gol-vittoria contro l'Atalanta che all'ultimo minuto manda la squadra di Italiano in semifinale di Coppa Italia: "Vincere così è un'emozione incredibile - ha detto il difensore a SportMediaset - qui avevamo già vinto in campionato ed è stato bello ottenere il successo facendo il nostro gioco. E vincere in dieci è ancora più bello".