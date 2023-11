Intervenuto a Sky prima di Fiorentina-Genk, il difensore viola Yerry Mina ha parlato così prima del suo esordio da titolare in stagione



"Non abbiamo tempo per pensare alla sconfitta di Milano. Avremmo dovuto ottenere qualcosa di più, la squadra è forte e motivata a scendere in campo. È una delle partite più importanti per noi, per quello che ci stiamo giocando. Stiamo crescendo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".