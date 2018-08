Per Simone Minelli salgono di ora in ora le possibilità che il giocatore possa restare per sei mesi a Firenze, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it: il classe '97 nell’ultima stagione al Trapani ha subito a fine campionato un grave infortunio alla caviglia e pertanto dovrebbe restare in Toscana per curarsi e tornare sul mercato a gennaio. Non è dunque escluso che l’esterno possa dunque giocare qualche partita con la Primavera di Bigica da fuoriquota quando sarà in grado di tornare in campo, con l’obiettivo di recuperare per tempo la forma.