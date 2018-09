L’esterno della Fiorentina Kevin Mirallas è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato in particolare del suo approdo a Firenze: “Corvino mi cercò già due anni fa ma a quei tempi l'Everton aveva sparato una cifra folle e la Fiorentina era giustamente scappata. E lo stesso era successo con altri club prestigiosi. Ritenevo concluso il mio percorso a Liverpool. Cercavo nuove sfide. C’era anche il Tottenham che mi corteggiava. Il fascino della Premier, la possibilità di partecipare alla Champions. Emozioni nuove. Invece niente. Così mi sono intristito. Il mio calcio non funziona se non ho allegria. Da tempo non si vede più in campo il vero Mirallas e per non far saltare la trattativa con la Fiorentina ho accettato di ridurmi l’ingaggio. Ho rinunciato a tanti soldi ma sono felice. In A ritroverò la gioia di giocare. E tutto tornerà come ai tempi d’oro”.