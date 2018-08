Il nuovo giocatore della Fiorentina Kevin Mirallas si è presentato in conferenza stampa. Arrivato dall'Everton in prestito con diritto di riscatto fissato a circa sette milioni di euro, il calciatore ha dichiarato: "Ho scelto la Fiorentina perché è importante, volevo venire qui in Italia e mia moglie è italiana, questo ha avuto un peso. Mi hanno fatto una grande proposta e ha tanti giovani, posso dare qualcosa con la mia esperienza. Primo giorno? Mi hanno tutti accolto bene. Tridente Chiesa-Simeone-Pjaca e io da parte? Innanzitutto sono qui per giocare, voglio soltanto dare il massimo. Non guardo troppo la stampa, sarà l'allenatore a scegliere. Con più concorrenza, tutti daranno di più. Mio sogno adesso? Vincere un grande trofeo, speriamo di fare qualcosa di bello. Ruolo? Non ho una posizione preferita, magari l'ala sinistra. Anche questo mi dà forza. Il mio mito? Mi piaceva Raul del Real Madrid. Belgi in italia? Sicuramente li conosco bene, sia Nainggolan che Mertens. Mi hanno detto che se dai tanto in campo ricevi tanto amore. Cosa può aggiungere Firenze alla mia carriera? Quando si arriva in una nuova squadra si è molto felici. Anche la Serie A è molto difficile, sono arrivati tanti giocatori importanti. Altre occasioni per venire in Italia in passato? Due anni fa avevo parlato con la Fiorentina del mio agente, ma l'Everton chiedeva tanto. Conoscevo già giocatori viola? Quando ho saputo che sarei venuto mi sono guardato alcuni video. Conosco alcuni giocatori francesi. Mi è piaciuto che sia a trazione anteriore, tutti mi passavano subito la palla. Cosa lascio a Liverpool? Cinque anni molto buoni, l'ultimo meno. Un po' come con le donne, non può andare sempre bene (ride, ndr). Lo scorso anno non è stato facile, poi sono andato in Grecia in una squadra che già conoscevo, ma non siamo andati bene. Questo è il mio passato ormai. Come posso impormi quest'anno? Una delle cose che mi è maggiormente piaciuta è la folta presenza di giovani a fianco di giocatori con più esperienza. Spero di aiutarli, ma sono qui per giocare”.