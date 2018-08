Se si trattasse di calciomercato alla PlayStation, la Fiorentina col sempre più probabile acquisto di Kevin Mirallas può star certa di essersi assicurata un vero e proprio crack. Visto che il 31enne belga di origini spagnole, a Fifa, è da anni uno dei giocatori più richiesti, in virtù di una serie di caratteristiche in grado di poter far la differenza. Questo, almeno, in una squadra virtuale. Le cose infatti cambiano un po’ quando ci si trova a fare i conti con la realtà, e in particolare con l’ultima annata vissuta tra Inghilterra e Grecia dall’esterno classe ’87 con le maglie di Everton e Olympiacos. Dodici mesi non certo esaltanti nel corso dei quali Mirallas ha messo insieme 28 presenze, 2 gol e 4 assist (uno dei quali con la maglia dei Toffees in Europa League con l’Atalanta) guadagnandosi così dai tifosi inglesi l’appellativo di «giocatore finito».

Come racconta La Nazione, prima di rinnovare il contratto con la New Balance (azienda della quale è da tempo uomo immagine), il belga questa estate ha vissuto una lunga vacanza prima negli States e poi nella sua seconda terra, la Grecia, dove solo per una questione di pochi giorni non ha incontrato nel più bel resort di Costa Navarino Cristiano Ronaldo, che proprio sulle coste del mar Ionio ha firmato il contratto con la Juventus. Adesso, però, i due sembrano pronti per sfidarsi da avversari in Serie A.