Chi l'ha visto? Aleksander Kokorin è ancora un oggetto misterioso per la Fiorentina. Il 30enne attaccante russo, arrivato a titolo definitivo dallo Spartak Mosca nello scorso mercato di gennaio, sta seguendo un programma di lavoro personalizzato figlio del consulto medico e delle terapie svolte fin qui a Roma.



Il suo rientro a Firenze è slittato a lunedì, quando conoscerà il nuovo allenatore Iachini per poi proseguire con la riabilitazione in campo. In ogni caso, sempre secondo il Corriere dello Sport, è fermo da 24 giorni e non sarà a disposizione per la sfida contro il Genoa alla ripresa del campionato.