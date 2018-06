La Fiorentina è in testa a tutti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la società viola è in prima fila per Liam Henderson del Bari, nel giro dell'Under-21 scozzese. Le parti sarebbero vicine alla conclusione dell'affare. Diciannove presenze con la maglia dei pugliesi in stagione, condite da due reti, hanno attirato l'interesse di varie squadre.