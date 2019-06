Faccia a faccia. Domani mattina l'allenatore della Fiorentina, Montella sbarcherà a New York, dove in serata sarà ospite del Viola Club New York insieme a Rocco Commisso. Il nuovo patron tornerà a Firenze il 24 giugno per assistere alla finale del Calcio Storico. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'accordo deve ancora essere siglato, ma sarà Montella a guidare la squadra viola il prossimo anno a meno di una clamorosa rottura. Proprietario e tecnico parleranno anche di mercato. Quattro gli obiettivi primari: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione). Via libera invece alla cessione del centrocampista Veretout.