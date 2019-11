Fiorentina al terzo ko consecutivo e sempre più in crisi, dopo la sconfitta con il Lecce il tecnico viola Vincenzo Montella parla a Dazn e Sky Sport: di seguito le sue dichiarazioni.



SCONFITTA - "La squadra ha creato tantissimo, faccio i complimenti ai ragazzi ma è un peccato che vada così. Non meritavamo di perdere".



RIBERY - "Come sta Ribery? Non so, ha una fortissima contusione. A fine primo tempo era dispiaciutissimo, a pezzi. Tutti hanno dato il meglio, si può giocare più o meno bene ma la partita è stata ben interpretata per atteggiamento".



ESONERO - "Rischio esonero o sento la fiducia? Per avere la fiducia bisogna vincere, con questo atteggiamento sono convinto che la vittoria non tarderà ad arrivare".



ADDIO - "Non ho intenzione di mollare, sento la squadra con me. La decisione sarà della società, dovete chiedere a loro. Se mi faranno continuare a lavorare, rimarrò fiducioso. Se mi esonerano, è una scelta loro".



PEDRO - "Abbiamo messo Pedro, che veniva a giocare incontro. Siamo arrivati tantissime volte comunque dentro l’area. Vlahovic è arrivato tre volte davanti al portiere, una l’ha tirata alta. Forse solo Ribery non entra sempre in area, ma gli altri sì".



CLIMA OSTILE - "Mi dispiace aver perso, i fischi vanno accettati. Credo non li meritino i giocatori, penso fossero per me".