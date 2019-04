Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con il Bologna: "Ringrazio il pubblico per avermi applaudito ed aver sostenuto la squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il modo di stare in campo, prima con ordine poi attaccando. Nei 90' i numeri ci vedono più pericolosi. Ci è mancato sia il guizzo che un po' di fortuna ma lo spirito mi è piaciuto. Chiesa? Nasce esterno e può farlo più offensivo in un 4-4-2 come fatto oggi. Biraghi di là ha fatto tutta la fascia, Federico lo volevo più avanti e mantenere una linea offensiva. Può fare anche la seconda punta. Se cerco un regista? Veretout si è adattato benissimo, Edimilson non sta ancora benissimo e lì si è adattato, poi si può cercare anche un regista puro. La posizione di Chiesa? Non ha fatto lo stesso tipo di ruolo di Biraghi, non era questa la richiesta. Addio a Pioli? Il calcio è così, c'è chi entra e chi esce".