Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della delicata gara di domenica sera contro la Lazio:



Lotta europea? “Anche vincendo contro la Lazio non cambierebbe nulla, in un senso e nell’altro. Siamo all’inizio del nostro percorso, in continua evoluzione. Nelle ultime sei partite abbiamo giocato con un modulo diverso, che è quello che la Lazio usa da 6 anni. Sono una squadra consolidata, con calciatori fortissimi, soprattutto in attacco. Per noi sarà un bel test, come livello di crescita. Dovremo mettere in campo il massimo del livello tattico ed agonistico.”



Alzato il valore della Fiorentina? “Anche la squadra capisce che si sta alzando il livello della società, il lavoro di Commisso non si può nascondere. Ci ha ridato grande appeal, non solo in Italia, anche grazie al grande connubio che c’è con la città. Questo cambio ci ha regalato anche Ribery, che ci ha aiutato ancora di più.”



Partita di Chiesa? “Sta facendo il suo, anche se ha potenzialità per fare meglio. Noi lo sopporteremo sempre, adesso serve che tutta la squadra lavori con serenità e pace.”



Finali? “Voglio fare i miei auguri a Bigica, che si giocherà la finale di supercoppa Primavera. Sicuramente avere tre gare come quelle che ci attendono, con anche la supercoppa delle Women’s di domani, è molto bello e motivante.”



Chiesa-Immobile criticati da Gasperini? “Credo sia arrivato il momento di dire basta a queste cose. Noi dobbiamo solo pensare ai nostri calciatori, agli altri ci penseranno i rispettivi allenatori.”



Castrovilli? “Gaetano ha fatto tanta gavetta, e per questo non perde mai l’equilibrio. Ha tanta voglia di lavorare e migliorare, mi auguro che continui così, pur sapendo che potrebbe esserci un calo.”



Badelj? “Se gioca sempre è perché mi da più garanzie di altri. A Milano ha fatto una gara strepitosa, e sono molto contento del suo apporto.”

Cambi in vista delle prossime? “So benissimo che devo cambiare, anche perché avremo tre gare nella prossima settimana. Molto probabile che qualcosa cambi.”



Pedro? “Non sta bene, ma sta migliorando. Lo porto sempre con noi, perché voglio aiutarlo nel suo inserimento. Per adesso sta meglio Vlahovic fisicamente.”