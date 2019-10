Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell'amichevole vinta 4-1 dai viola contro la Pistoiese: "Sono contento per Boateng, si allena da poco per via di problemi muscolari. E' importante che torni a giocare certe partite. Zurkowski? Sta crescendo, deve migliorare ma ha qualità chiare. Ancora Boateng? Sono molto contento della sua reazione, non può che essere scontento quando non gioca. Però ha dato risposte importanti anche negli allenamenti, poi partecipa dando consigli anche ai più giovani. La sosta? Serve anche a noi dello staff per rifiatare un po'. Il rinnovo di Castrovilli? Lo sapevamo già da una decina dei giorni. Grande notizia, come grande investimento è stato quello del Centro Sportivo. Sicuramente un altro grande segnale del nostro presidente".