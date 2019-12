Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida dei viola contro l’Inter:



Inter? “Mi aspetto una squadra forte, con grande merito si sta contendendo con la Juventus la testa della classifica. Ha giocatori molto forte, soprattutto in attacco. Mi aspetto un’Inter di altissimo livello.”



Prossime partite? “La settimana è stata molto complicata, anche per Franck, gli faccio il miglior in bocca al lupo per l’intervento. Mi sono sempre rialzato dai momenti difficili, sappiamo noi allenatori di essere sempre i colpevoli. Ho grande voglia di rivalsa, sono molto sereno e vedo la squadra molto concentrata e con voglia di reagire. La squadra metterà in campo tutto.”



Squadra con il mister? “Percepisco la vicinanza dei ragazzi, sia nelle parole che nei fatti. Domani giocheranno mettendo in campo tutte le energie, e questo mi fa piacere. Lavoro tutti i giorni per il bene della Fiorentina, mi fanno piacere gli attestati di stima.”



Assenza Ribery? “Chiesa è uno dei calciatori, ma non possiamo poggiarci solo su di lui. Sappiamo che Federico può risolverci le partite, è uno dei calciatori, e non possiamo e non dobbiamo poggiarci solo su di lui. L’assenza di Franck è pesante, lui è un grande uomo, e ne ho avuto la dimostrazione in questi giorni.”



Errori? “Dopo quattro sconfitte consecutive qualcosa da rimproverarci c’è sempre. Quando c’è una rivoluzione è normale che ci siano tante fasi, questa è quella della difficoltà. Tutto fa parte del percorso, siamo in salita. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più.”



Momento più difficile della carriera? “Le difficoltà aiutano tutti se le superi, tutto quello che ho avuto nella vita l’ho avuto con il sacrificio ed il lavoro duro. Non ho mai mollato, a livello professionale è un momento duro, ma sono sicuro che mi farà essere un allenatore migliore.”



Boateng? “Sta bene, ha fatto una buona settimana, sarà fresco e a disposizone.”



Pezzella? “Sicuramente non ha paura e vuole esserci, ha il temperamento di cui abbiamo bisogno.”



Vlahovic? “Ci abbiamo puntato tutti dal primo giorno, può pesare. Deve gestirsi e lo farà lungo il percorso. Ha tanta voglia di lavorare e migliorarsi, sono contento della sua crescita.”



Cambi? “Voglio dare due moduli di riferimento alla squadra, per dare certezza. Ho le idee abbastanza chiare.”



Pedro? “Sta con noi, è una risorsa come gli altri attaccanti in rosa.”



Lautaro? “Giocatore fortissimo, ha cattiveria e qualità. La qualità di Conte è stata quella di creare una nuova mentalità alla squadra.”



Ricambi? “Ci dimentichiamo gli obbiettivi di inizio anno della società, che ha fatto tutto il possibile. Non siamo riusciti ad arrivare a due profili interessanti, per gennaio la società sa cosa serve per migliorare la squadra.”