Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Sampdoria:



Turnover?

"Ancora non lo so, mancano 48 ore alla partita e la formazione la deciderò domani. Chiesa ieri stava meglio, è uscito per volontà sua, con un dolorino al flessore, e non voglio che rimanga fuori due mesi. Ha fatto una prestazione di altissimo livello, sia tecnico che fisico".



Mancanza di vittoria?

"Per me non è un peso, questo è un campionato nuovo e dobbiamo pensare ad oggi. Tre delle quattro partite potevano finire in maniera diversa, ci manca qualche punto rispetto a quello che abbiamo dimostrato. C’è la consapevolezza che stiamo lavorando bene, anche perché francamente meritavamo di più. Siamo la squadra che in Europa sta utilizzando più nuovi acquisti, e qualcosa vorrà pur dire. Non si deve mettere in evidenza solo la mancanza di risultati, ma le basi che stiamo mettendo, per fare cose importanti. Non ho ansia di vittoria, ho voglia di vincere. Cerchiamo di essere più giusti nei giudizi".



Cambi?

"Dalbert mi aveva chiesto il cambio già all’intervallo, ma ho voluto aspettare fino all’ultimo, per non rischiare. Ho dovuto tenermi un cambio a centrocampo perché sapevo che Ribery sarebbe calato. Ho messo due punte perché dovevo provare a tenere palla, e Boateng è il nostro migliore giocatore in quello".



Dragowski non al meglio?

"Non è vero, non ha fatto nessun errore grave in tutta la stagione".



Classifica?

"Non la guardo, non stiamo faticando in termini di gioco, al di la del risultato. Contro le grandi squadre abbiamo dimostrato anche qualcosa di più di quanto ci aspettavamo".



Dalbert?

"Il ragazzo è sereno, qualcuno gli ha detto qualcosa di troppo, basterebbe individuarli e non farli più entrare allo stadio. Fisicamente vedremo come sta domani, e quanto ha recuperato".



Mi sento in discussione?

"Dalla stampa sì, ma non dalla società".



Ghezzal?

"Sta crescendo molto fisicamente, ha grandi qualità, ma non gioca da molto tempo".



Di Francesco?

"Eusebio è un amico, gli auguro il meglio da giovedì. Non riesco a dare un giudizio sul momento della Samp, è un ambiente in cui mi sono trovato molto bene, con tifosi fantastici".



Come si batte la Samp?

"Dobbiamo avere la nostra identità, non sarà una partita spettacolare, dobbiamo imporre il nostro gioco ed essere bravi e cinici".



Centravanti?

"Domenica hanno dimostrato sia Chiesa che Ribery di essere attaccanti, hanno segnato entrambi".



Quagliarella-Ribery?

"Sarà sicuramente una sfida interessante, anche se sono due giocatori diversi con storie diversi. Stravedo per Quagliarella, per le qualità che ha, probabilmente ha ottenuto meno di quanto bastasse".



Ribery dal primo minuto?

"Non lo so, ieri ho visto tutti molto stanchi. Mi prendo ancora domani per capire meglio la situazione".