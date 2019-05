Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Di Andrea Della Valle mi colpisce l’entusiasmo, l’ho visto carico come non mai, ha voglia di ripartire. Ci ha dato una bella carica. Empoli? Il ricordo più bello è quando sono tornato dopo un anno di infortunio ed entrai in campo per mano della bambina del Presidente; quello più brutto quando mi infortunai".



SU CHIESA - "Lui è a disposizione, oggi non si è allenato e lo valuterò con i medici domattina. Ha voglia di esserci e sarà convocato. Traoré e Rasmussen? Al momento sto valutando i miei calciatori, non quelli di altre squadre; mi sembrerebbe irrispettoso".



SUI PROGRAMMI - "Sicuramente la proprietà ha voglia di dare un senso alla Fiorentina maggiore di quello della classifica che ha adesso. Vedo la voglia di migliorare la squadra e di crescere. Il mio ruolo? Cerco di essere breve e chiaro: io sono venuto alla Fiorentina perché credo nella proprietà, ci credo quando li vedo e quando parlano. Sono presenti dal vivo e telefonicamente, sono presenti con l’entusiasmo, e la mia fiducia nei loro confronti è totale. Se penso che la proprietà dovrebbe farsi sentire dalla piazza? La proprietà è stata chiara: ha rimandato le valutazioni tecniche dicendo che verranno fatte a fine campionato".