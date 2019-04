Ecco le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta sul campo della Juventus: "Complimenti alla Juve, non ha vinto lo scudetto oggi ma nel suo percorso. Dispiace per il risultato perché noi abbiamo fatto qualcosa in più, con almeno 5 palle nitide nel primo tempo e poi quella di Dabo sul finale. Ci tenevamo a fare bella figura, peccato per la sconfitta. Quando si perde si è sempre arrabbiati, soprattutto quando si meritava la vittoria.



La semifinale di Coppa Italia? Non credo che riusciremo a creare così tante occasioni come oggi, dovremo essere più bravi di stasera nel concretizzare (anche se due legni a portiere battuto non capitano sempre...). L'Atalanta all'andata aveva usufruito dello stesso vantaggio di cui usufruiamo noi adesso, di aver giocato prima in campionato. Hanno una rosa abbastanza ampia per sopperire a qualsiasi assenza."