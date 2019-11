Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 1-0 contro il Verona: "Non abbiamo fatto una buona gara a livello tecnico, è evidente. La gara stava scivolando su un pari, fin quando non abbiamo preso gol su un'uscita estemporanea ma quest'anno con il Verona hanno sofferto tutti. Qualcosa ci è mancato, penso che ci sia pure qualche attenuante. Il momento è difficile, e talvolta però si cresce. Fa male perdere, nella prossima partita dovremo mettere qualcosa di più".



PREOCCUPATO DALLA DIFESA? - "Il giusto. So che per una squadra ci sono momenti difficili, questo lo è. Due settimane fa abbiamo perso in modo inspiegabile per l'atteggiamento. Bisogna lavorare perché ci sono modi per reagire. Dobbiamo tornare a conquistare i tifosi perché dopo queste due sconfitte saranno più preoccupati e più distanti".



SUI FISCHI A FINE PARTITA - "Ci stanno, se la squadra non ha fatto benissimo. Per un mese e mezzo abbiamo incassato gli applausi, ora i fischi".



SU PEZZELLA E CHIESA - "Pezzella ha avuto un trauma forte, ora farà accertamenti. L'assenza è pesante. Federico invece non sta bene, giocherà quando starà bene fisicamente e mentalmente. C'entrano le voci? Non lo so, non ho letto tanto ma farà quel che meglio crede".