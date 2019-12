Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro il Cittadella: "E' una vigilia piena di rabbia, vogliamo vincere a tutti i costi. Affrontiamo una squadra consolidata, che in B è una realtà.”



Sulla squadra: "Anche nei ragazzi vedo tanta rabbia, dobbiamo essere meno frenetici, ma sapevamo che potevano capitarci dei momenti bui. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia, abbiamo tanti Under23 e dobbiamo dargli coraggio. L’ultima partita ha dimostrato che la squadra ha cuore e voglia, e se ne è accorto anche il presidente".



Sulle assenze "Sono tre giocatori importanti, Pezzella, Chiesa e Ribery. Sono il cardine ed il cuore della squadra, ed è difficile sostituirli. C’è bisogno di maggior responsabilità da parte di chi ha giocato meno". Pedro? Mi aspettavo qualcosa in più sul riempire l’area, ma fisicamente sta bene, anche se gli manca un po’ di intensità. Tutte situazioni preventivabili, ma abbiamo bisogno di lui".



Sulle parole di Commisso: "Si affrontano i problemi stando insieme e lui è molto vicino a noi, dandoci quella sensazione di famiglia. Avevamo previsto che sarebbe arrivato un momento buio, ora sta a noi dare una scossa".



Su Vlahovic: "Il ragazzo in prospettiva è fortissimo, noi ci crediamo molto. Ha il peso dell’attacco, ma non deve farsi prendere dall’ansia. Ha sostegno massimo da parte mia e di tutti".



Sulla classifica e i giocatori meno utilizzati: "Non va guardata, non mi interessa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio. La formazione di domani sarà competitiva, teniamo molto alla competizione. Onoreremo sicuramente questa partita, mettendo in campo la formazione migliore".



Su Chiesa: "Sta proseguendo il suo recupero, penso che per domani non sia possibile recuperarlo, più facile per domenica. Vedremo come migliorerà passo passo. Boateng ha un affaticamento, valuteremo oggi pomeriggio".



Su Sottil: "Crediamo molto in lui, anche se ha giocato poco. Come calciatore è migliorato, dopo una precedente fase in cui ha avuto problemi fisici, dove non riusciva ad allenarsi con la naturale intensità. Credo che domani giocherà".



Paura? "Non ci deve essere, con la fame che abbiamo possiamo ribaltare questo momento".