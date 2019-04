L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società viola in vista della partita contro l’Atalanta.



L’ATALANTA - “Complimenti all'Atalanta che sta esprimendo un calcio veloce e sono in un ottimo momento. Questo per noi deve essere uno stimolo per dare il 100%. Loro hanno il piccolo vantaggio del risultato dell'andata, ma io ci credo. Abbiamo la possibilità di fare risultato, abbiamo le caratteristiche per farlo, ma dobbiamo tutti prepararla e giocare al 100”



CHIESA E ILICIC - “La partita non è tra loro due, la partita si gioca da gruppo e noi dobbiamo giocarla da gruppo sapendo che l'avversario è forse il peggiore che ci potesse capitare per come stanno psicologicamente e fisicamente. Hanno una grande continuità di situazioni di gioco riconoscibile nel tempo, nella durata della partita riesce a riconoscere le situazioni tattiche che cambiano ed essere decisiva anche nei finali di gara“



LA SQUADRA - “Tutti recuperati, la squadra sta bene fisicamente e lo abbiamo visto anche domenica, è solo un discorso di autoconvinzione che deve crescere. Mancherà solo Pjaca che ancora non ho visto”



FINALE PERSA NEL 2014 - “Fu una bruttissima serata, arrivammo con grandi aspettative, ma gli episodi pre gara le rovinarono. Anche il finale di gara non fu positivo perché andammo vicini al pareggio con un uomo in più che probabilmente poteva cambiare la storia recente della Fiorentina. Sarebbe importante vincere un trofeo e portarlo a Firenze“.