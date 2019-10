Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, con i viola alla ricerca della terza vittoria consecutiva: "L'Udinese è una squadra che attacca. Quindi serviranno calma, pazienza, testa determinazione e velocità. Non nasconde nessuna insidia la sfida, la reputo una partita difficile".



SU RIBERY - Prima del match, Franck Ribery verrà premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di settembre: "Gli facciamo i complimenti e speriamo possa diventare il calciatore dell'anno. È abituato ai premi, non sapevo che non giocasse 5 partite consecutive dal 2014. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio".



SU PEDRO - "Sta meglio e sta crescendo. È indietro dal punto di vista della continuità, si vede in allenamento che ha grandi qualità. Forse andrà in Nazionale, spero che giochi e che possa crescere fisicamente. Non andrà in Primavera. Non so se lo convocherò, aspetto l'allenamento di oggi".



SU CASTROVILLI - "Castrovilli non convocato da Mancini? Era una possibilità, si sentiva nell'aria, ma non credo che neanche il ragazzo ci sia rimasto male. Mancini sa cosa deve fare e credo che prima o poi lo convocherà".