Ringraziamenti ai giocatori, difesi fino all'ultimo nonostante un'evidente crisi di prestazioni e risultati, ringraziamenti al presidente Rocco Commisso – che ha deciso di puntare su di lui anche dopo aver rilevato la società dalla famiglia Della Valle – e al suo braccio destro Joe Barone. Nella lettera di congedo dalla Fiorentina pubblicata sulla propria pagina Instagram, l'ex allenatore del Vincenzo Montella non ha citato soltanto una persona: Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, finito a sua volta nel mirino della critica per un mercato estivo non pienamente soddisfacente.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Montella avrebbe gradito qualche innesto di maggiore esperienza all'interno di una rosa composta da diversi giovani, che si sono persi nei momenti di maggiore difficoltà e che, complice il grave infortunio subito alla caviglia contro il Lecce, si è squagliato dopo l'uscita di scena di un leader come Ribery.