Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani sera contro il Lecce: " La squadra ha voglia di reagire, come me. Non possiamo nasconderci, arriviamo da due partite pessime, siamo nel primo momento di difficoltà e ora dobbiamo rispondere. Sono carico perché è il momento decisivo per dare una svolta. Dopo due partite giocate male, ora è il momento di rispondere".



"Per un brasiliano ci vogliono almeno 5 o 6 mesi di adattamento, siamo in linea con quello che ci aspettavamo da lui, sta capendo il nostro campionato. Sta crescendo molto."."Credo che fosse previsto, papà manager ha incontrato la società, io mi posso solo augurare che Federico possa recuperare, perché, a prescindere da Chiesa"."Le squadre che retrocedono, in Italia, sono sempre quelle che corrono di più in termini di km percorsi. Corre meno chi ha la palla, domenica abbiamo corso un po’ meno del Verona, ma non è per quello che abbiamo perso la partita"."Bisogna fare i complimenti al presidente, che ha fatto una cosa fantastica con il centro sportivo. Non è contento per l’andamento delle ultime due partite, dobbiamo dare risposte come gruppo"."Stimo molto Liverani, ha dato alla squadra una identità con un grandissimo lavoro. Noi però dobbiamo dimostrare di essere superiori in tutto. Non dobbiamo farci condizionare dal periodo ed essere frenetici. La partita sarà dura, dovremo essere intelligenti e pazienti. Sento la squadra coesa e convinta, dobbiamo dare una risposta comportamentale in campo".