L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato a DAZN al termine della partita con l'Empoli: "Penso che Veretout si sia innervosito per un fallo, era molto agitato. Non meritavamo di perdere, ci sono delle situazioni che non vanno per il verso giusto. La squadra ha creato tanto anche oggi, forse manca un po' di tranquillità. Chiesa? Non stava bene, non era al 100%, noi, però, dobbiamo combattere, si vede che sono in difficoltà emotiva. Ritiro? Secondo me per certi versi è controproducente".