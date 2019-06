L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato delle prospettive della squadra viola dopo la riconferma sulla panchina della stessa.



IDEA DI FIORENTINA - "Abbiamo fatto una prima analisi della rosa che non può essere valutata per gli ultimi 45 giorni in cui l’ho allenata io. La squadra era inquinata, in shock per il cambio di panchina. Il patrimonio tecnico c’è. Su questo tema mi posso sbilanciare: non ci sono giocatori da svendere. Bisognerà investire su qualche elemento più funzionale"



CHIESA - "Fortissimo, importante: ha bisogno però di completarsi. Quest’anno, per necessità, nel finale l’ho avvicinato alla porta, ma lui è un esterno"