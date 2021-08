La Fiorentina è attiva soprattutto sul fronte delle uscite nell'ultimo giorno di mercato estivo: in attesa di capire quale sarà il futuro di Amrabat, il giovane Tofol Montiel è ormai vicinissimo a diventare un giocatore del Siena, squadra di Serie C. Le parti hanno trovato un accordo di massima sul prestito annuale con diritto di riscatto, e in queste ore lavoreranno per raggiungere l'intesa anche sulle cifre. Anche Luca Ranieri, un altro giovane in cerca di spazio, è pronto a lasciare i viola: su di lui c'è la Salernitana, sempre in prestito, e per lui si profila la prima stagione completa in Serie A.