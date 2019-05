Il giocatore della Fiorentina Tofol Montiel, che ha esordito quest'anno in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ViolaNews.com in occasione della festa per i 50 anni dallo Scudetto viola del '69, parlando del proprio futuro: " Sogno di essere in prima squadra il prossimo anno. Devo farmi trovare pronto e sfruttare al massimo l'oppurtunità che mi potrebbe dare l'allenatore. La squalifica? È già tutto passato. Sul suo peso? Mangio qualche bistecca per prendere chili".