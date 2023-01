Nella serata di ieri il giornalista inviato di Dazn Giovanni Barsotti ha rivelato un curioso retroscena relativo alla sfida di mercoledi pomeriggio tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Monza di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato dal giornalista l’allenatore gigliato Vincenzo Italiano ha avuto dei problemi in occasione dell’ingresso di Sofyan Amrabat: il tecnico aveva deciso di fare entrare il marocchino pochi minuti prima del gol del pareggio di Carlos Augusto, ma al momento della sostituzione il giocatore non era ancora pronto.



Il motivo? Secondo quanto riportato dal collega Amrabat nel momento in cui sarebbe dovuto entrare in campo non ha potuto farlo perchè ha avuto problemi con gli scarpini da gioco: la motivazione sarebbe stata legata al fatto che i tacchetti scelti prima della sfida inspiegabilmente si svitavano, non permettendo al centrocampista di entrare subito in campo. Per questo motivo il giocatore si è dovuto affidare ad un addetto dello staff viola, affinche recuperasse una chiave inglese per avvitarli e permettergli di fare il suo ingresso.



In tutto questo è difficilmente ipotizzabile la rabbia di Vincenzo Italiano che aveva scelto di mandare in campo il numero 34 gigliato per difendere l’1 a 0 di Cabral ed invece, dopo questa inutile perdita di tempo, si è ritrovato a mandarlo in campo pochi minuti il pareggio ospite. Negli spogliatoi si deve esser fatto sentire eccome.