Sembra un cestista quando stoppa Joao Pedro al limite dell'area nel finale del primo tempo. Jordan Veretout sta migliorando partita dopo partita nel nuovo ruolo davanti alla difesa. Anche quando la Fiorentina ha perso, si è sempre salvato. O comunque contraddistinto. E con il Cagliari - stavolta è arrivato il pareggio - non è stato da meno. Al di là del rigore realizzato per il momentaneo vantaggio viola, il francese è stato il solito motorino di centrocampo, abile nel contrastare i trequartisti sardi tra le linee.



Un brivido è corso sulla schiena del 'Franchi' quando, al 78', si è addentrato in un dribbling da ultimo uomo sugli sviluppi di un calcio d'angolo: due uomini saltati e pallone per Chiesa. "Dai dati in nostro possesso, Jordan ha valori superiori alla scorsa stagione"; ha svelato Stefano Pioli alla vigilia della sfida alla formazione di Rolando Maran. I gol saranno meno, ma l'apporto è essenziale.