Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta.



LA PARTITA - "Non è il risultato che volevamo. Oggi era importante non prendere gol ma non ci siamo riusciti. Il pareggio però ci deve dare morale e forza per andare a Bergamo a giocarcela. Siamo riusciti ancora una volta a ribaltare un risultato negativo. Questa squadra non si arrende mai. Il risultato è aperto, adesso andiamo lassù a giocarci il passaggio del turno"



IL PRIMO TEMPO - "Più che sparire, penso che la Fiorentina è una squadra che resta sempre dentro la partita. Oggi ci sono stati i due primi gol che ci hanno preso alla sprovvista. Sono stati momenti che si devono evitare, la Viola però ha dimostrato ancora una volta che lotta sempre fino alla fine"



I GOL - "Mi trovo bene con Chiesa, Fede è un ragazzo splendido visto che quando metto la musica reggaetton io e lui cantiamo insieme"



I TIFOSI - "Dà tanta forza a tutti… è normale che il pubblico si emozioni davanti a certe manifestazioni d’affetto: fin da quando sono arrivato ho sempre sentito questo calore. Vedere tutta la gente in casa e in trasferta è una bella cosa: questo pubblico ti fa sentire bene"